النفط يتراجع وسط توقعات متباينة بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط ، متخلية عن بعض مكاسبها في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون حول العالم.



أسعار النفط



وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي 20 سنتا أو 0.2% إلى 82.44 دولار للبرميل الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.7% في الجلسة السابقة.

كما تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا أو 0.2% إلى 84.48 دولار للبرميل بعد صعودها 1.3% أمس.

بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات البنزين 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

