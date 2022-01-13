محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات المحافظة.

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واستهل المحافظ الجولة بتفقده لمنطقة الـ 113و59 عمارة للإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، واستمع المحافظ من المهندس علي عودة مدير عام مديرية الإسكان بالقليوبية إلى شرح تفصيلي عن ما تم انجازه في هذا المشروع ، مشيرا أنه تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ومتبقي توصيل الغاز الطبيعي وخطوط التليفون، وعلى الفور وجه المحافظ بعمل مشروع خطاب الى المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بسرعة الانتهاء من أعمال التوصيل، وكذلك إنشاء منطقة خدمات لإقامة وحدة صحية ووحدة للشئون الاجتماعية والبريد و الإسعاف ونقطة للشرطة ومدارس لجميع المراحل بالمنطقة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، وخلال الجولة استمع المحافظ من مدير المحطة إلى شرح تفصيلي للمشروع ومعدل الإنتاجية، والذي ارتفع خلال الفترة الماضية لتصل الطاقه الإنتاجية للعنبر الواحد حوالي 22 ألف بيضه يوميا .

وقد وجه المحافظ بدفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية ، حيث تم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في بعض المشروعات التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب .

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم خلال الأسبوع القادم للبدء في أعمال توريد الأجهزة ، حيث قام بجولة بأجنحة المستشفى وغرف عمليات الطواريء والعيادات الخارجية.

وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازى فى توريد الأجهزة والمعدات الطبية، وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المستشفى قاربت على 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرائر إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجارى العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل، وقد وجه الهجان بسرعة الانتهاء من التراخيص وتسليم المستشفى بنهاية الشهر القادم تمهيدا للبدء فى تشغيلها.