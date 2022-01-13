رشا راغب: تدريب أكثر من 28820 ألف متدرب من مصر وأفريقيا بالأكاديمية الوطنية

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جلية وواضحة برغبته فى كيان مختلف بعيد كل البعد عن كون الأكاديمية مؤسسة تدريب نمطية بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وأضافت "راغب"، خلال كلمتها بمنتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت مشروع مصر القومي لبناء الإنسان وقبلة التغير والإبداع وتقديم المعارف متعددة التخصصات وحلول مبتكرة وفقا لأعلي المعايير الدولية، كما أنها أصبحت بنكا للقيادات ومصنعا للقادة.

وقدمت حصيلة ما قدمته الأكاديمية من أعمال، معقبة: "تنوعت بين برامج تدريب وخدمات استشارية وشراكات دولية والحصول على إعتماد دولي".

وأشارت إلى أن كل ما تم تم بمجهود من موجود بالأكاديمية والمدربين بها دون اللجوء لخبرة متخصصة أو خبرات أجنبية، متابعة أن الأكاديمية نجحت حتي الأن فى تدريب أكثر من 28820 ألف متدرب لمصر أفريقيا من خلال 47 ألف و800 ساعة تدريب.