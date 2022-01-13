عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا راغب: تدريب أكثر من 28820 ألف متدرب من مصر وأفريقيا بالأكاديمية الوطنية

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدري

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جلية وواضحة برغبته فى كيان مختلف بعيد كل البعد عن كون الأكاديمية مؤسسة تدريب نمطية بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وأضافت "راغب"، خلال كلمتها بمنتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت مشروع مصر القومي لبناء الإنسان وقبلة التغير والإبداع وتقديم المعارف متعددة التخصصات وحلول مبتكرة وفقا لأعلي المعايير الدولية، كما أنها أصبحت بنكا للقيادات ومصنعا للقادة.

وقدمت حصيلة ما قدمته الأكاديمية من أعمال، معقبة: "تنوعت بين برامج تدريب وخدمات استشارية وشراكات دولية والحصول على إعتماد دولي".

وأشارت إلى أن كل ما تم تم بمجهود من موجود بالأكاديمية والمدربين بها دون اللجوء لخبرة متخصصة أو خبرات أجنبية، متابعة أن الأكاديمية نجحت حتي الأن فى تدريب أكثر من 28820 ألف متدرب لمصر أفريقيا من خلال 47 ألف و800 ساعة تدريب.

رشا راغب الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة تدريب نمطية منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

الملا: تكثيف التعاون المشترك مع السعودية في صناعة التعدين

"ممكن نشيل الكمامة دقيقتين" .. السيسي يمازح خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتحدثون عن تجربتهم أمام الرئيس السيسي.. فيديو

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

المالية: المشروعات التنموية تسهم فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم

منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ