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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبدالحكيم وإيمان عبدالغني على مسرح الأوبرا في احتفالية كوكب الشرق.. الأحد

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

ضمن سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى الثامنة مساء الاحد المقبل على المسرح الكبير امسية من زمن الفن الجميل يحييها كل من ريهام عبد الحكيم ، إيمان عبد الغني،  والعازفان ماجد سرور ( قانون ) ، إيهاب صبحي ( كمان ) بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى .

 

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أغنيات ام كلثوم منها فات الميعاد ، هجرتك ، دليلي احتار ، لسه فاكر. 

 

الجدير بالذكر ان احتفاليات كوكب الشرق تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ( أم كلثوم ) ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية فى اطار جهد دار الاوبرا المصرية لمد جسور التواصل بين الماضى العريق والحاضر الواعد والمستقبل المشرق .

الأوبرا كوكب الشرق ريهام عبد الحكيم المسرح الكبير دار الاوبرا المصرية

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