هل تؤثر على أسعار الذهب؟.. تنفيذ أول مصفاة للمعدن الأصفر في مصر والشرق لأوسط

تعتبر مصفاة الذهب، التي اعلن عن تنفيذها وزير البترول المهندس طارق الملا، الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي من أولويات قطاع البترول والتعدين في مصر.

تشتهر دول المنطقة باستخلاص الذهب من مناجمها، ومن بينها مصر، حيث تقوم بإرسال الذهب المستخلص من مناجمها إلى كندا وسويسرا لدمغه وختمه بالكود الدولي 9999، ثم يتم تصديره أو رجوعه إلى بلد المنشأ بعد ذلك.

أول مصفاة للذهب في مصر

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جاري العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر، بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، وذلك تعظيمًا للقيمة المضافة من موارد الذهب، بما يؤدي إلى إكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.

تم رصد 30 مليون دولار كمرحلة أولى من تكلفة المصفاة، التي تُقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 100 مليون دولار.

آلية عمل مصفاة الذهب

يتم استخدام الحرارة العالية والضغط والمواد الكيميائية، لإزالة الشوائب من الذهب، حيث تستقبل مصفاة الذهب المواد الخام من صخور وشذرات الذهب، والخردة الذهبية، وغيرها من المواد، ومعالجتها للوصول إلى أنقى صورة له من خلال الصهر والتكرير.

تعيد مصفاة الذهب تسييل المعدن في فرن ساخن، ثم تضيف مواد كيميائية إلى المادة المنصهرة لفصل الذهب عن المعادن الأخرى، ثم يتم استخدام عينة من الذهب في اختبار لقياس نقاء محتوى الذهب، وعادة ما يكون نقيًا بنسبة 99.9%.

ويمكن عقب ذلك استخدام الذهب في العديد من الصناعات، بما في ذلك في صناعة الإلكترونيات والمجوهرات، حيث أن الذهب الخالص ناعم جدًا في الواقع، مما يجعل من الصعب التعامل معه، إلا انه عقب المرور بالمصفاة عادة ما يتم دمج الذهب مع معادن أخرى لتشكيل سبيكة.

ذهب

أهمية وجود مصفاة للذهب في مصر

وجود مصفاة للذهب إلى جانب مناجم استخلاص الذهب في مصر، لن يعود بالنفع على مصر فقط، بل سيخدم منطقة الدرع العربي النوبي، وهي المنطقة الواقعة بين مصر والسودان والسعودية.

أماكن إنتاج الذهب في مصر

يتركز إنتاج الذهب في مصر في ثلاثة مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي، حيث يبلغ عدد مناجم الذهب القديمة 120 منجمًا بالصحراء الشرقية.

يُعد منجم السكري، الذي يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو متر جنوبي مرسى علم، من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، حيث تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به في عام 2009.

ذهب

هل سيؤثر إنشاء المصفاة على سعر الذهب في مصر؟

خطوة تنفيذ أول مصفاة للذهب في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا، هي خطوة تخدم قطاع البترول والتعدين في مصر، وبالطبع سيعود الامر بالنفع على الاقتصاد المصري، لكن الأمر يطرح استفسار في ذهن المواطن، هل سيؤثر وجود مصفاة الذهب على سعر المصوغات الذهبية في مصر أم لا؟