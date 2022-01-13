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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: الإتقان وسرعة الإنجاز عنوان الجمهورية الجديدة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الإتقان وسرعة الإنجاز أهم عناوين الجمهورية الجديدة ، وأن الوظيفة العامة أمانة ومسئولية ، وأننا نواصل برامج التأهيل والتدريب وجهود تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف ، ونعمل على تعظيم النموذج المرئي في الدعوة ، وأن دور وزارة الأوقاف دعوي ومجتمعي وخدمي ودور هيئة الأوقاف استثماري وتنموي ، ومبني على تعظيم عوائد الأوقاف لتحقيق شروط الواقفين ، والدوران يتكاملان .

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات المديريات الإقليمية ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الخميس.

وأشار  وزير الأوقاف إلى أن ما كان ينجز في سنوات ينجز الآن في شهور ، وما كان ينجز في شهور ينجز في أسابيع أو أيام ، وأن ما كان ينجز في أسابيع ينجز في أيام أو ساعات ، وأنه لا مجال لأي تراخ أو كسل ، والأمر ليس مجرد سرعة الإنجاز فقط ، بل سرعة الإنجاز والإتقان . 

وأكد جمعة أن الوظيفة العامة هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الله (عز وجل) ، ثم أمام الوطن والقانون والضمير الإنساني ، وأن احترام الإنسان لنفسه يقتضي الوفاء بمتطلباتها على أكمل وجه مستطاع ، مؤكدًا أن اجتماعنا يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها ، موضحًا أننا كفريق عمل في الأوقاف نعمل على تعظيم عوائد الوقف ، وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين بدقة وأمانة ، كما نعمل على ضبط شئون المساجد ولا سيما ما يتعلق بضوابط خطبة الجمعة ، وعملية التدريب والتأهيل المستمر لرفع مستوى جميع العاملين بالأوقاف وتعظيم النموذج المرئي في الدعوة.

وطالب جمعة بضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أنه حيث يتوقف الإنسان عن تنمية نفسه يسبقه الزمن ، وأن طبيعة المرحلة تتطلب الأخذ بأقصى درجات الانضباط ، فالموظف الذي يهمل في أداء واجبه هو والمختلس سواءً بسواء ، فضياع المال إهمالًا كضياعه اختلاسًا ، وأن على المديرين المراجعة والتدقيق والتوجيه المستمر ، مشيرًا إلى وجوب الإنجاز في الوقت والتزام أعلى درجات الجودة بالجمع بين الإنجاز والإتقان في العمل .

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر ، وأنه لابد من وجود خطط للتنفيذ والإنجاز، يُشرف عليها المديرون بأنفسهم ، وتخصيص لجان لمتابعة الملفات أولًا بأول ، وأن الموظف يجب أن يتعامل مع عمله ليس على أنه مجرد وظيفة فقط بل رسالة شرعية ووطنية معًا.

وفيما يخص الجانب الدعوي أكد الوزير على ضرورة الالتزام بضوابط خطبة الجمعة وقتًا وموضوعًا وانضباطًا ، وفيما يتعلق بالتدريب أكد وزير الأوقاف أنه تم اعتماد الدفعة الرابعة من الأئمة والواعظات للدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية والتي ستبدأ دوراتها مطلع فبراير المقبل ، كما يجري الإعداد لاستقبال مجموعة من الأئمة الفلسطينيين وعددهم 19 إمامًا للتدريب في الفترة من 1فبراير حتى 15 فبراير 2022م للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.

كما أكد وزير الأوقاف على أهمية مبادرتي "سكن ومودة" و"حق الطفل" ، واستمرار فعالياتهما على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر ، مع حث مديري المديريات على الاهتمام بالمبادرتين.

وزير الاوقاف الجمهورية الجديدة تجديد الخطاب الديني عوائد الأوقاف

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