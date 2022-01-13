مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

أكدت الإعلامية شيماء البهنساوي أول مذيعة فلك رياضي أن كارلوس كيروش أخطأ في وضع تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من اليوم 9 يناير الجاري وحتى السادس من شهر فبراير المقبل.



وقالت الإعلامية شيماء البهنساوي خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الطاقة كانت بجانب منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا ولكن كيروش قام باللعب بتشكيل منخفض الطاقة كثيرا مما أفقد الفراعنة فرصهم في الفوز على النسور الخضراء.

ووضعت البهنساوي التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الذي تكون من محمود جاد بدلا من محمد الشناوي في حراسة المرمي، مؤكدة أن طاقة الشناوي كانت منخفضة للغاية ولم يكن يفضل البدء به إطلاقا.

وفي خط الدفاع قالت البهنساوي إنه كان علي كيروش الاختيار من هذه المجموعة التي تتكون من أكرم توفيق وعمر كمال والونش وأحمد فتوح وأيمن أشرف في خط الدفاع وفي خط الوسط إمام عاشور والنني وعبد الله السعيد وزيزو والهجوم محمد صلاح وتريزيجه ومصطفى محمد.

وأوضحت البهنساوي أن كيروش اختار قائمة كلها أسماء ضعيفة فلكيا خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها وجدت صعوبة كبيرة في اختيار تشكيل المنتخب خلال مباراة نيجيريا.

وأضافت البهنساوي أن طاقة علم الفلك كانت في صالحنا خلال مباراة مصر ونيجيريا، وكان النصر حليفنا لولا اختيار المدرب لبعض اللاعبين، والذين كانت طاقتهم الفلكية أضعف خلال وقت المباراة ولكن سوء الاستغلال لهذه الطاقة حرمنا من الفوز بالمباراة.

وأوضحت البهنساوي أن منتخب مصر هو المرشح الأول للبطولة فلكيا حيث تفوق طاقته على جميع المنتخبات، مشيرة إلى أن الطاقة الفلكية هذه يجب أن يدعمها تقديم مستوى فني قوي حتى تصبح في صالحنا، مشيرة إلى أن كيروش يسيء استغلال هذه الطاقة بتشكيلته غير الجيدة للمباريات.

وتابعت البهنساوي، أن تشجيع الجمهور والطاقة المنبعثة من كل مشجع كانت لتفيد منتخب مصر في مباراة مصر ونيجيريا، ولكن أغلب الجمهور لم يكن على ثقة تامة من فوز المنتخب وتشكيل المدرب، وهو ما بعث طاقة سلبية للفريق تسببت في خسارتهم.

وأكدت البهنساوي، أن أغلب اللاعبين الذين تم اختيارهم من المدرب ليمثلوا المنتخب كانت وقت المباراة لديهم طاقة فلكية ضعيفة ومنخفضة، وهو ما تسبب في خسارته خلال المباراة.

شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد



وإليكم فيديو الندوة من هنا..

شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد



شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد



شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد



شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد

شيماء البهنساوي في ضيافة صدي البلد