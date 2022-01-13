أردوغان يشدد على أهمية إحراز تقدم في ملف عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي تطوير علاقته مع تركيا، مشددا على أهمية إحراز تقدم في ملفي اتفاقية الاتحاد الجمركي وعضوية البلاد بالاتحاد.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة: "الاتحاد الأوروبي لجأ إلى تكتيك المماطلة في التعامل مع تركيا"، ودعا الاتحاد إلى تطوير علاقته مع تركيا، مشددا على أهمية إحراز تقدم في ملفي اتفاقية الاتحاد الجمركي وعضوية البلاد بالاتحاد، وذلك حسب ما أعلنته الرئاسة التركية، في بيان اليوم الخميس.

وأشار إلى أن "تركيا التي تعد جزءا من القارة الأوروبية جغرافيا وتاريخيا وإنسانيا، ملتزمة بالطبع بهدف الوصول إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من كل الظلم الذي نتعرض له، إلّا أننا نواصل وضع مسألة الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياتنا الاستراتيجية".

وأوضح " لقد رأيت شخصيا كيف تم وضع العراقيل أمام الخطوات التي اتخذناها في طريقنا إلى العضوية الكاملة وكيف تعرض بلدنا لمعايير مزدوجة في هذا الصدد".

وبشأن ملف الهجرة، قال إردوغان إنه "من غير الواقعي توقع انخفاض ضغط الهجرة ما لم يتم حل الأزمات الحالية حول أوروبا وتركيا".

يُذكر أن الليرة التركية فقدت منذ بداية عام 2021 حوالي 130 بالمئة من قيمتها، بعدما كان 51 بالمئة منذ سبتمبر الماضي فقط.

واضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحدّ من انهيار الليرة، وسحب جزء قيمة من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

وأثر انهيار الليرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.