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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلن تضامنه مع كازاخستان

اردوغان
اردوغان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع قادة أعضاء منظمة الدول التركية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مؤكداً أن تركيا تتضامن مع حكومة كازاخستان. 

وفي اتصالات هاتفية مع نظرائه الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وسط الاحتجاجات التي ضربت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والأذربيجاني إلهام علييف، والقرجيزي صدير جاباروف، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف، بحسب بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة.

ووفقًا للبيان ، أخبر أردوغان توكاييف أنه يتابع عن كثب التطورات في كازاخستان وقدم تعازيه إلى الزعيم الكازاخستاني في الإصابات الناجمة عن أعمال الشغب.

كما أكد الرئيس أن تركيا تعتقد أن كازاخستان ستتغلب على القضايا الحالية وأن الحكومة التركية مستعدة لتقديم أي مساعدة إذا لزم الأمر.

ولقي عشرات المتظاهرين وما لا يقل عن 12 من ضباط الأمن مصرعهم في اشتباكات في أكبر مدينة في كازاخستان والعاصمة السابقة ألماتي ، مع استمرار المشاجرات في مواقع مختلفة.

وأفاد مراسلو رويترز من موقع الحادث أن عددًا من ناقلات الجند المدرعة وعشرات القوات التي تتحرك سيرًا على الأقدام دخلت الساحة الرئيسية في ألماتي ، كبرى مدن كازاخستان ، صباح الخميس حيث كان مئات الأشخاص يحتجون على الحكومة لليوم الثالث.

وسمع دوي أعيرة نارية مع اقتراب القوات من الحشد ، بحسب شهود من رويترز ، لكن الوضع في الميدان هدأ منذ ذلك الحين.

وأفاد التلفزيون الحكومي اليوم الخميس أن البنك الوطني الكازاخستاني قرر تعليق جميع المؤسسات المالية، والإنترنت في البلاد معطل في الغالب.

وفي جميع أنحاء كازاخستان، أدت الاحتجاجات التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى مقتل 12 من أفراد الشرطة والحرس الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء ، ما دفع الرئيس الكازاخستاني إلى طلب المساعدة من تحالف أمني تقوده روسيا ، والذي عرض إرسال قوات حفظ سلام.

وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في ساعة مبكرة من صباح الخميس ، إنه تم استدعاء القوات المسلحة الكازاخستانية لاستعادة النظام وتفريق أعمال الشغب ، لكن يبدو أنها تحولت إلى ثورة عامة.

وقال إن “العصابات الإرهابية” انخرطت في قتال مع مظليين في ألماتي ، مضيفًا أن هذا “ليس تهديدًا، ولكنه تقويض لسلامة الدولة”.

وقال تحالف عسكري تقوده روسيا من ست دول ، منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ، يوم الخميس إنه سيرسل قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد أن طلب رئيس البلاد المساعدة في السيطرة على الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أعمال عنف ، بما في ذلك المباني الحكومية التي يجري الاستيلاء عليها وتهيئتها. مشتعل. 

وفي منشور على فيسبوك، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي سترسل قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بناءً على طلب البلاد.

بعد يوم من التعهد، أرسلت أرمينيا حوالي 70 جنديًا إلى كازاخستان كجزء من الوحدة. 

وبحسب سبوتنيك أرمينيا ، من المتوقع أن تضمن القوات حماية الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأفاد إرشان باباكوماروف ، نائب عمدة ألماتي ، أن احتلال مطار المدينة قد انتهى. 

وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى المدينة بعد أن احتلها الناس يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية يوم الخميس إن الاحتجاجات التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود أسفرت عن مقتل 12 من ضباط الشرطة وتم القضاء على 'العشرات' من المتظاهرين أثناء محاولتهم اقتحام المباني الإدارية في ألماتي ، أكبر مدن البلاد. 

وبحسب ما ورد عُثر على أحد الضباط مقطوع الرأس.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الكازاخستانية وتاس وريا نوفوستي عن المتحدث باسم الشرطة سلطانات أزيربيك قوله 'حاولت القوات المتطرفة الليلة الماضية الاعتداء على المباني الإدارية وإدارة شرطة مدينة ألماتي ومفوضيات الشرطة المحلية، وتم القضاء على العشرات من المهاجمين

وتصاعدت الاحتجاجات التي بدأت بشأن أسعار الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع في اليومين الماضيين، ما أدى إلى استقالة الحكومة والشائعات عن تنحي توكاييف. 

وقال الرئيس الأربعاء إنه سيقترح قريبا إصلاحات للنظام السياسي ، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وبالإضافة إلى ذلك، نفى شائعات أنه يخطط لمغادرة البلاد ، قائلاً إنه في الواقع تولى قيادة مجلس الأمن في البلاد ، وهو المنصب الذي كان عليه.

مصر القوات المسلحة اشتباكات تركيا الرئيس التركي الحكومة التركية كازاخستان رجب طيب أردوغان استقالة الحكومة

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