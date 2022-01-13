كأس الأمم الأفريقية.. فينسنت أبو بكر يقود هجوم الكاميرون ضد إثيوبيا

أعلن أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم،، عن تشكيل الأسود في مواجهة إثيوبيا، في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أوليمبي" في العاصمة "ياوندي"، بقيادة الحكم الدولي من الكونغو الديمقراطية جاك ندالا.

وكان منتخب الكاميرون قد فاز في مباراة الجولة الأولى أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 بصعوبة، وخسرت إثيوبيا أولى مبارياتها أمام الرأس الأخضر بنتيجة 1-0.

تشكيل الكاميرون أمام إثيوبيا اليوم



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج.