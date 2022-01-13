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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الإعلام الأجنبي حُر وإحنا برضو أحرار في إننا نبني بلدنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه شاب مصري يدعى حمزة أحمد، بحزب مستقبل وطن، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ إعطاء الفرصة للشباب للتواجد فى المؤتمرات.

وقال : لماذا يتناول الإعلام الأجنبي التقارير المشبوهة عن مصر، ولا ينظرون لـ المشروعات التى تتم فى الدولة، موضحًا أن عمره 24 عاما، ومصر قبل 7 سنوات كانت شئ و الآن شئ آخر، فالدولة كانت فى الماضي منهارة والآن تمتلك كل القدرات".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حمزة قائلا: "لن نستطيع أن نقول لـ الإعلام الأجنبي، ماذا تقول؟!، لكن علينا أن نقبله، ولا نفرض عليه ما يقول".

وتابع :" لازم نحترم شغل الآخرين، وعلينا أن نعمل ونبيني، وعلينا أن نبني حتى لا يروا شئ غير البناء، ومن هنا سيتحدثون عن البناء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء له بمجموعة من الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم، الإعلام الأجنبي حُر.. واحنا برضو أحرار في اننا نبني بلدنا لحد لما ميلاقوش حاجة يتكلموا عليها" .

وتابع: "يجب أن نقبل كل شئ، ومن الممكن أن يكون لهم وجهة نظر، وهذا الأمر يحتاج قوة دفع، فعلينا أن نحترم ذلك".

وأكد أنه يحترم كل رأى ويرد على كل شئ، ففى حالة عدم الرد سيكون هناك تقصير.

 

 

 

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