السيسي: 200 مليار جنيه تكلفة استصلاح مليون فدان فى مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبابنا يحتاجون أن يبذلوا جهدا في جودة ما لديهم، والفرصة موجودة لهم.



وتابع السيسي، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "متقولش محصلة اللي أنا عملته هينتهي دلوقت لمجرد التحرك على باب ولم يفتح، فإن لم ينفتح أمامي باب فسيفتح أبواب أخرى".

وأشار إلى أن هناك فرصا لتعزيز العمل من خلال قطاعات ثلاث، منها الزراعة، وتم استصلاح 3 ملايين فدان من بداية الاستصلاح وحتى عامين، وهو أكبر معدل عمل وإنفاق على الإطلاق، منوها إلى أن استصلاح مليون فدان يكلف مصر 200 مليار جنيه.