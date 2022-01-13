بعد الإشادة بها في منتدى شباب العالم.. ما هى مبادرة مراكب النجاة؟

يشهد اليوم ختام فعاليات منتدى شباب العالم الذي أقيم في الفترة ما بين 10 إلى 13 يناير الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم والقيادات والشخصيات الهامة وذلك بمدينة شرم الشيخ.

وناقش المنتدى في ختامه عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية وخاصة مبادرة "مراكب النجاة" التي جاءت نتيجة توصيات منتدى شباب العالم الذي أقيم عام 2019 .

وقامت وزارة الهجرة المصرية بتنفيذ المبادرة من خلال عدد من المحاور والاتجاهات عملت عليها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحافظات المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية ومحاولة دمج المصريين القادمين من الخارج في المجتمع .

ويستعرض صدى البلد أبرز ما تم في مبادرة مراكب النجاة بعد الإشادة بها في منتدي شباب في نسخته الرابعة هذا العام.

أهداف المبادرة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل بمبادرة مراكب النجاة في ختام جلسات منتدى شباب العالم عام ٢٠١٩ وكلف وزيرة الهجرة بالمبادرة وشت تعاون عدد من الوزارات منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" وتم إدراجها كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.

وخصصت الدولة 250 مليون جنيه ميزانيتها لعام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية لدعم وتأهيل الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على الفرص البديلة والآمنة داخل القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دعمهم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توعية المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة في القرى والمحافظات.

تعاون مصري ألماني

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم أن الجمهور أشاد بتجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد الأول من نوعه في مصر في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

وأكدت وزيرة الهجرة أن المركز هو إحدى الأذرع الرئيسية لمبادرة "مراكب النجاة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، والتي تشدد على توفير الفرص الآمنة للشباب بديلا عن الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المنظمات الدولية، أن المركز منذ انطلاقه في نوفمبر 2020 قدم خدمات لنحو 1350 مستفيدا، بجانب تقديم 35 دورة تدريبية لنحو 436 شخصا، في بني سويف. والدقهلية والقاهرة.

وأضاف السفير محمد خيرت، أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة بلغ 1122، من ضمنها 461 جلسة استشارة، بالإضافة إلى 92 خدمة لإعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج، والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية"مراكب النجاة" في بني سويف والدقهلية".

وتابع مساعد وزيرة الهجرة لشئون المنظمات الدولية، أن المركز قدم خدماته للشباب المصري في عدد 2 منتدى توظيف، وحرصا على توسيع الانتشار في محافظات مصر المختلفة، تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتجهيز 14 غرفة تدريب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وبتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهو جزء من برنامج تعاون ثنائي بين البلدين لإتاحة فرص عمل للمصريين المقيمين في مصر والمهاجرين العائدين من الخارج.

القضاء على الهجرة غير الشرعية

وكانت وزيرة الهجرة تحدث في وقت سابق عن المبادرة وقالت اننا حريصون على حياة أبنائنا وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالي محافظة الدقهلية؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظة في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيلما توعويا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك تسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية.

يأتي هذا الفيلم ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الهجرة مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصري، وقد وجه الفيلم رسالته بشكل مباشر للشباب الراغب في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، والنفق المظلم الذي قد يؤدي بحياة شبابنا، دون دراية أو وعي كاف بطبيعة هذه التجربة وما تحمله في طياتها من عراقيل وصعوبات وبجانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التى تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.