افتتاح كلية الدراسات العليا بهندسة جامعة الأزهر بقنا

قدم الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، وأعضاء مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والمعيدين بالكلية، الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، لجهودهم المخلصة في افتتاح الدراسات العليا بالكلية بقسم التعدين والبترول، إضافة لقسم الكهرباء، والذي كان مطلبا هاما لجميع منسوبي وخريجي الكلية.

وأوضح الدكتور محمد جلال عميد الكلية بأن افتتاح الدراسات العليا يتم لأول مرة بالكلية منذ إنشاؤها لافتا أن الكلية تذخر بعدد من خيرة الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين من أبناء الكلية والحاصلين على درجات علمية من جامعات مصرية و عالمية مرموقة من ألمانيا و كوريا و روسيا و الصين و السويد وكندا مما يمثل اضافة متميزة للبحث العلمي والدراسات العليا بالكلية وأحد الخطوات الهامة في الملف الذي تعده الكلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

امتحانات معهد معاوني القضاء بالشريعة والقانون طنطا

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، اليوم الخميس، لجان امتحانات معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.



وخلال الجولة شدد الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا .



وتأكد من وجود أستاذ المادة للرد على أي استفسار من خلال الطلاب، إضافة إلى اطمئنانه على تواجد الإشراف الطبي على مدار لجان الامتحانات.



رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمود حامد عثمان عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والعميد محمود حلمي مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري.