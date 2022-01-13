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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. برومو مسلسل نقل عام

محمود حميدة
محمود حميدة

طرح المنتج ريمون مقار البرومو الأول لمسلسل نقل عام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب"مقار":"قريبا على on tv  بطوله النجم محمود حميدة و كوكبه من النجوم تأليف وليد خيرى و إخراج عادل أديب

يا رب يعجبكم، ان شاء الله خير و زى ما عودتنا بقى يا رب

وكان قد نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز البوستر الرسمي لمسلسل “نقل عام”، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد محمود عبد العزيز علي الصورة قائلا "يا مسهل يا كريم يا رب، قريبا جدا ان شاء الله مسلسل نقل عام، النجم محمود حميدة و كوكبه من النجوم".

نور النبوي يشارك كواليس مسلسل نقل عام

بطولة محمود حميدة.. محمد محمود عبد العزيز يروج لـ مسلسل "نقل عام"

مسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.

ريمون مقار مسلسل نقل عام محمود حميدة وليد خيرى عادل أديب محمد محمود عبد العزيز

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