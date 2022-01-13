شاهد.. برومو مسلسل نقل عام

طرح المنتج ريمون مقار البرومو الأول لمسلسل نقل عام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب"مقار":"قريبا على on tv بطوله النجم محمود حميدة و كوكبه من النجوم تأليف وليد خيرى و إخراج عادل أديب

يا رب يعجبكم، ان شاء الله خير و زى ما عودتنا بقى يا رب

وكان قد نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز البوستر الرسمي لمسلسل “ نقل عام ”، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد محمود عبد العزيز علي الصورة قائلا "يا مسهل يا كريم يا رب، قريبا جدا ان شاء الله مسلسل نقل عام ، النجم محمود حميدة و كوكبه من النجوم".