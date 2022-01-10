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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور النبوي يشارك كواليس مسلسل نقل عام

نور النبوي
نور النبوي

شارك الفنان،نور النبوي، فيديو من كواليس تصوير مسلسل (نقل عام)،ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر النبوي من استديو التسجيل،وكتب معلقا من خلال الفيديو:(تحضير مسلسل #نقل_عام العرض قريب جداً).


نور النبوي يشارك في بطولة مسلسل "نقل عام"

وتدور أحداث الدراما العائلية “نقل عام” في 30 حلقة، حول عائلة موظف بالنقل العام، ويقوم نور النبوي بدور أحد أبنائه. وإضافة للنجم محمود حميدة، يشارك بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم سوسن بدر، دينا، وميريهان حسين، ومن إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد اسماعيل أمين.


ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور النبوي، مسلسل ورق التوت الذي يشارك فيه مع شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور وأسماء جلال، ومن إخراج حسام علي وتأليف عبادة نجيب، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب داخل أكاديمية للفنون المسرحية، ويتناول بعض القضايا الحساسة مثل الختان والتنمر والتحرش الجنسي. 


نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.

الممثل الشاب نور النبوي نور النبوي مسلسل نقل عام كواليس نقل عام نقل عام

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