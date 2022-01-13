قرارات عاجلة من الرئيس السيسي تخص شباب مصر والعالم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة خلال ختام منتدى شباب العالم، والتي تمت بناء على مقترحات الشباب خلال المنتدى ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أبرزها:

-عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإنشاء منصة تفاعلية بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني

-تفعيل مبادرة حاضنة عالمية لرواد الأعمال

-تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق لتكوين مجموعات شبابية للمشاركة في الإعداد لقمة المناخ 27

-إعداد برامج تدريبية للشباب العربي والإفريقي لمواجهة متغيرات كورونا وتطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال ومجال التكنولوجيا

-تفعيل منصة حوار دائمة لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤى والأفكار وعرض نتائجها بشكل دوري على مؤسسات الدولة

-تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا

-تكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة، وذلك في إطار المسئولية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية وقوامها الشباب المصري والعالم المشارك فى المنتدى للتعريف بالقضايا المائية.

واختتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي حضر فيها نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا.