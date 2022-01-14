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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض نادي سينما المرأة بالهناجر الإثنين القادم

صدى البلد

يستأنف نادي "سينما المرأة" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٧ يناير في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائي القصير"لحظة صدق"، والفيلم الروائي القصير "العزلة مسرحية من فصل واحد"، والفيلم الروائي القصير "في هذا الركن الصغير" للمخرج "هشام علي عبد الخالق" والفيلم التسجيلي "ثالث أيام العيد" إخراج "أحمد زغلول".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي".

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

سينما المرأة المركز القومي للسينما السيناريست زينب عزيز سينما الهناجر دار الاوبرا المصرية

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