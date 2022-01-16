حورية فرغلي: كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة

حرصت الفنانة حورية فرغلي على مشاركة متابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لعا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت حورية فرغلي باطلالة جذابة، وارتدت فستان اسود مكشوف الصدر، وتسريحة شعر منسدلا علي كتفيها، واعتمدت علي مكياج ناعم أبرز جمالها وعلقت قائلة "كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة".



يذكر ان اخر اعمال حورية فرغلي، مسلسل "أيام"، بطولة كل من: شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.