حورية فرغلى لـ سماح السعيد : نضفى السواد اللى فى قلبك .. والأخيرة ترد : جامدة جداً

شاركت الفنانة حورية فرغلى عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو يجمعها بالفنانة سماح السعيد من كواليس مسلسلها أيام .

وعلقت حورية فرغلى على الفيديو قائلاً : “ جرا اى يا بت عمى … يا ولية نضفى السواد اللى فى قلبك ” .

بينما ظهرت سماح السعيد فى الفيديو وهى تقول لـ حورية : أقسم بالله جامدة جداً " .

وتحدثت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل ايام الذي يعرض حاليا على MBC مصر.

وقالت حورية فرغلى خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد عن سر تخوفها من شخصيتها بالعمل، والصعوبات التي واجهتها، كما أكدت أنها لم تفهم أغلب الكلام الشعبي الذي كانت تقوله.

وقالت حورية فرغلى خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد:" حينما أشتريت الشقة وجدت وانا خارجة من غرفتي فتاة تجلس على السفرة وتلعب في قدميها، ولكني لم أخاف، وأعرف أنهم متواجدين حولنا، واللي معايا في البيت كويسين وبشوفهم دايما ولكن ليس يوميا".

يًذكر أن مُسلسل "أيام" وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي.