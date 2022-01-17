ثوران بركان تونجا.. نيوزيلندا وأستراليا تقيمان أضرار موجات التسونامي

أرسلت نيوزيلندا وأستراليا، اليوم الاثنين، طائرات لتقييم الأضرار الناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت الماء ما أسفر عن موجات تسونامي ضربت تونجا الواقعة في المحيط الهادئ السبت الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأعلنت هيئات الرصد الدولية، اليوم الإثنين، عن وقوع ثوران جديد كبير في بركان تونجا، وأطلقت السلطات الكندية تحذيرا، من وقوع أمواج تسونامي لتضرب مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وغادرت طائرة من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النيوزيلاندية قاعدة أوكلاند، صباح اليوم الاثنين، متوجهة إلى تونجا للمساعدة في تقييم التأثير الأولي على المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن قوة الدفاع النيوزيلاندية: "نحن نعمل بجد لنرى كيف يمكننا مساعدة جيراننا في الباسفيك بعد الانفجار البركاني بالقرب من تونجا".

كارثة تسونامي

وضربت موجات تسونامي تونجا، السبت الماضي، في أعقاب سلسلة من الانفجارات العنيفة من بركان هانجا-تونجا-هونجا-هاباي تحت الماء، على بعد 65 كم شمال جزيرة تونجاتابو الرئيسية في البلاد، ما دفع المواطنون إلى الإسراع إلى الأراضي المرتفعة.

وأدى الانفجار إلى غطاء كثيف من الرماد وصل إلى السماء، مما أدى إلى تلويث إمدادات المياه وقطع الاتصالات والإنترنت ومنع رحلات المراقبة في البداية لتقييم مدى الضرر.

لكن يوم الاثنين، تمكنت الرحلات الجوية من نيوزيلندا وأستراليا أخيرًا من المغادرة إلى تونجا.

ولم ترد تقارير رسمية حتى الآن عن وقوع إصابات أو وفيات بحلول مساء الأحد مع محدودية الاتصالات، إذ كانت العائلات خارج تونجا تنتظر بشدة الأخبار، حيث ظلت الاتصالات معطلة في معظم أنحاء البلاد، ما يقرب من 48 ساعة منذ انفجار البركان الضخم تحت البحر.

فيما قالت وكالات إغاثة إن الرماد الكثيف والدخان دفعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بوضع الكمامات وشرب المياه المعبأة في زجاجات.