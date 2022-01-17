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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية: تقنية جديدة لاستئصال ورم بالغدة الدرقية بمستشفي السلام بورسعيد

مستشفي السلام بورسعيد
مستشفي السلام بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى السلام بورسعيد، إحدى المستشفيات التسع التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من استئصال ورم بالغدة الدرقية بتقنية جديدة من نوعها، لمريضة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

أوضحت الرعاية الصحية أن خطورة العملية تكمن في أن المنتفعة البالغة من العمر 46 عام، لديها منظم دائم بالقلب منذ 10 سنوات، كما تعاني من ضيق بالتنفس وصعوبة بالبلع ونهجان، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وجود ورم بالغدة الدرقية ضاغط على القصبة الهوائية مع انتشاره في الصدر وإحاطته بالشرايين الكبري للقلب كالشريان الأورطي والشريان الرئوي.
 
وتابعت الرعاية الصحية : تم إجراء الجراحة الدقيقة للمريضة بالتعاون بين أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وأمراض كهروفسيولوجية القلب، لم يتم خلالها شق الصدر ولا عظمة القص، بل تمت الجراحة بتقنية جديدة عن طريق فتحة صغيرة بالرقبة، وتم استئصال الورم الموجود في الرقبة والصدر، وذلك على يد الفريق الطبي الذي ضم د.طارق عفيفي "استشاري ورئيس قسم الجراحة، د.أمير البسطويسي "استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي النصر التخصصي"، د.إبراهيم عبد الحليم "استشاري جراحة الأورام والمناظير"، د.محمد عطا "اخصائي كهروفسيولوجية القلب"، وأخصائيي الجراحة (د.عبدالله محمود، د. أحمد مصطفى، د.محمود نصير)، وبمشاركة فريق التخدير المتميز والمكون من د. محمد ناصف ، د.سارة يوسف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جاهزية مستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات العلاجية التي تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مضيفًا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد داخل المستشفى ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بجودة عالمية.

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لافتًا أن مستشفى السلام بورسعيد صرح طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.

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