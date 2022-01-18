موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة هامة غدًا الأربعاء، أمام نظيره السوداني، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبنا الوطني ونظيره السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max ، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.

ويحتل منتخب مصر، المركز الثاني برصيد 3 نقاط فيما تملك السودان نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

وستكون مباراة الغد هي المباراة السادسة بين مصر والسودان في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في ثلاث مواجهات، بينما تعادلا المنتخبان في مباراة واحدة، وحققت السودان الفوز على الفراعنة في مباراة فقط.