منها السحلب والكاكاو.. نصائح عند تناول مشروبات الشتاء والكمية المناسبة

قالت الدكتورة نجلاء عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المشروبات الدافئة لها فوائد عديدة جدا، مشيرة إلى أنها تزيد الجسم بفيتامين سي، كما أن هناك بعض المشروبات التي تعتبر مزيلة للسموم الموجودة داخل الجسم وتحفز الكبد.

وأضافت "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك بعض المشروبات التي تحتوي على مضادات للأكسدة، مما تساعد الجسم على الوقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة، نظرا لإحتوائها على فيتامين سي وألف وه وب، والتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

وتابعت أنه من تلك المشروبات الحلبة والقرفة وحمص الشام وعصير الليمون الدافئ والزنجبيل والسحلب والكاكاو وعصير التفاح الدافئ وعصير البرتقال بالقرنفل والينسون والشاي الأخضر والقهوة والقهوة بالحليب.

وأشارت إلى أن هناك مشروبات تزيد من معدلات الحرق وتساعد الجسم على تنقيته من السموم، أولهم الزنجبيل والمياه وعصير الليمون الدافئ والقرفة وعصير التفاح الساخن والينسون والشاي الأخضر والقهوة، ناصحة جدا بعصير الليمون الدافئ فى فصل الشتاء، لأنه به كمية كبيرة من فيتامين سي.

ونصحت من عدم إضافة أى أنواع من السكر أو العسل، نظرا لأنها تحتوي على العديد من السعرات الحرارية.