هل تقضى جرعة اللقاح الرابعة على متحور أوميكرون

الجرعة الرابعة من لقاح الفيروس التاجي "غير ضار" ، ولكن قد يكون من المستحيل فتح الاقتصاد والتحرر من المتغيرات الأخرى حتى يتم تحصين العالم الثالث.



قال ديفيد كاتز ، الأستاذ الفخري لعلم الأمراض المناعي في جامعة كاليفورنيا ، إننا ببساطة "لا نعرف" ما إذا كانت اللقطة الرابعة ستكون ضرورية لتوفير حماية كافية طويلة الأمد من كوفيد وسلالات أخرى من الفيروس. ومع ذلك ، فإن الفشل في تحصين العالم النامي - حيث تكون لقاحات COVID-19 نادرة ، مما يوفر أرضًا خصبة لطفرات جديدة - قد يعني أننا لن نرى عودة الوباء لبضع سنوات قادمة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

يأتي ذلك وسط نصح وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بأن جرعة رابعة من اللقاح ليست ضرورية ، حيث تشير البيانات إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من اللقاح الثالث ، تظل الحماية ضد الاستشفاء عند حوالي 90 بالمائة لمن هم في سن 65 وما فوق.

علق البروفيسور كاتز: "أعتقد أن الجرعات الرابعة غير ضارة. بشكل عام ، لا توجد ردود فعل سلبية للجرعات الرابعة.

"الشيء هو أننا نستخدم ثلاث جرعات لـ Covid ، ونستخدم ثلاث جرعات لـ MMR [الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية] ، ونستخدم ثلاث جرعات لـ DTP [الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي]. نحن نستخدم ثلاث جرعات في عدد كبير من الحالات ، ولا أرى أنني لا أستطيع إلحاق أي ضرر وقد أساعد في الحماية ".



ومع ذلك ، أشار: "من المبكر جدًا معرفة ما إذا كان التطعيم بلقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبي مثل Pfizer و Moderna له عمر نصف مطول أقل من أشكال التطعيم الأخرى. لا نعرف إجابة هذه الأسئلة بعد هذا ما نحتاج إلى معرفته. يمكننا القول أن اللقاحات الرابعة ضرورية ، [لكن] هذا يستغرق وقتًا ".

وأضاف البروفيسور كاتز: "هل سأحصل على جرعة رابعة شخصيًا؟ أجل ، لما لا؟ أنا أؤمن بالتطعيم. وإذا كان هناك أي دليل على أن هذا قد يتضاءل قليلاً؟ فكرة جيدة.

نصحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بأن جرعة رابعة من اللقاح ليست ضرورية (الصورة: جيتي)

جادل مقال في مجلة الأخلاقيات الطبية ، نُشر في أكتوبر 2021 ، لصالح دعوة منظمة الصحة العالمية (WHO) للتخلي عن الحقن المعززة حتى يتم تطعيم 10 في المائة من الجميع في جميع البلدان بالكامل ، لأن ذلك لا يساعد الدول الأخرى أثناء الوباء. "سوف يطيل الوباء ، ويضر بالجميع ، بما في ذلك مواطنيهم".

بالكاد قام العديد من أقل البلدان نمواً بإعطاء الجرعات الأولى من لقاح COVID-19. اعتبارًا من 10 يناير ، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وتشاد ، تلقى 0.3 و 1.1 و 1.7 بالمائة فقط من السكان الجرعة الأولى على التوالي.

في أكتوبر / تشرين الأول ، حذر الدكتور بروس إيلوارد ، القائد البارز في منظمة الصحة العالمية ، من أن جائحة الفيروس التاجي يمكن أن "يمتد بسهولة إلى أعماق عام 2022" بسبب معدلات التطعيم المنخفضة في البلدان الفقيرة.

وأضاف أن الوباء "سيستمر لمدة عام أطول مما يحتاج إليه" لأن البلدان الفقيرة لم تكن قادرة على الحصول على اللقاحات التي تحتاجها.

عندما سئل عما إذا كان متغير Omicron هو أحد أعراض التفاوت بين معدلات التطعيم في العالم الأول والثالث وما إذا كنا محبوسين في حلقة مفرغة من المتغيرات والمعززات حتى يتم تحصينهم ،



أجاب البروفيسور كاتز: "نعم ، هذا هو الخطر بالضبط "الآن ما إذا كان ذلك يستغرق 2022 ، أو عامين لتحقيقه هو مسألة أخرى ، لأن من يدري. لا يمكنك التنبؤ بمدى سرعة حدوث ذلك. لكنه مصدر قلق حقيقي ".

تم مناقشة الجرعات الرابعة حيث تبين أن المناعة بفضل اللقاح قد تضاءلت في الدراسات وتكهن البروفيسور كاتز بأن "جزءًا من سبب تراجع اللقاح هو أننا نقيس الأجسام المضادة كجزء من قراءاتنا ، ولا نقيس استجابة الخلايا التائية ، لذلك قد لا يكون لديك أجسام مضادة ، ولكن قد يكون لديك استجابة جيدة تمامًا للخلايا التائية التي تبدأ. قد لا يتم قياس فعالية اللقاح بدقة كما هي ؛ ربما يكون أكثر فعالية مما نعتقد.

"ولكن على العكس من ذلك ، قد يكون الأمر أننا نقيس استجابة الجسم المضاد ، ولا توجد استجابة للخلايا التائية ، وبالتالي ، فهي لا تعمل كما ينبغي."



هناك نوعان من استجابة الخلايا التائية: أحدهما يصنع الأجسام المضادة والآخر يقتل الخلايا المصابة، قال البروفيسور كاتز: "أنت بحاجة إلى هذين الردين ، وتحتاج إلى ذاكرة".

وأوضح أنه لا يزال يتعين إجراء "اختبار جيد حقًا" لاستجابة الخلايا التائية لفيروس كورونا ، مضيفًا: "سأكون أكثر سعادة بشأن اللقاح إذا تمكنوا من إظهار أن هناك T- استجابات الخلية مقابل استجابة الجسم المضاد. وحتى في بعض الأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة ، قد تكون هناك استجابة للخلايا التائية.

"الآن ، من الصعب القيام بذلك ، لأن هذا هو سبب عدم القيام بذلك سبب عدم القيام بذلك هو أن الخلايا التائية قد لا تكون منتشرة ؛ قد يكونون في الأنسجة ، لذلك لا يمكنك الوصول إليهم ".