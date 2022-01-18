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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفيد عمر الشريف عن خبر وفاته: أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف

علق مرة أخرى حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة على الاخبار المتداولة بشأن وفاة بعض تعرضه إلى حادث سيارة .

حيث حيث علق عمر الشريف جونيور قائلاًَ : أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر، لكنه فيديو مزيف مثل كل الأخبار التي تحتوي على خبر وفاتي اليوم.

أخبار الفن| حقيقة وفاة حفيد عمر الشريف في حادثة سيارة.. شروط نقابة الموسيقيين لقبول مطربي المهرجانات

حقيقة وفاة حفيد عمر الشريف في حادث سيارة

وكانت قد انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة عمر الشريف جونيور؛ حفيد الفنان الراحل عمر الشريف.

وكذَّب جونيور حفيد عمر الشريف هذا الاخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات .

وكتب عمر الشريف :" كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة ، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة "

 

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