حفيد عمر الشريف عن خبر وفاته: أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر

علق مرة أخرى حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة على الاخبار المتداولة بشأن وفاة بعض تعرضه إلى حادث سيارة .

حيث حيث علق عمر الشريف جونيور قائلاًَ : أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر، لكنه فيديو مزيف مثل كل الأخبار التي تحتوي على خبر وفاتي اليوم.

وكانت قد انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة عمر الشريف جونيور؛ حفيد الفنان الراحل عمر الشريف.

وكذَّب جونيور حفيد عمر الشريف هذا الاخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات .

وكتب عمر الشريف :" كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة ، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة "