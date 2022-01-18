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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفح جلدي وسقوط الشعر.. هاني الناظر يكشف الآثار الجانبية للإصابة بـ كورونا

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن الآثار الجانبية التي تظهر على المصابين بفيروس كورونا. 

 

قال هاني الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث” اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك آثارا جانبية في حالة الإصابة بفيروس كورونا تظهر على المريض، وآثارا جانبية أخرى تظهر على الشخص بعد التعافي من الفيروس. 

 

وأضاف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن تم رصد حالات سقوط شعر، طفح جلدي، وحالات بهاء، لافتا إلى أن فيروس كورونا يدخل في حرب مع جهاز المناعة في الإنسان. 

هاني الناظر فيروس كورونا متعافي كورونا طفح جلدي سقوط الشعر

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