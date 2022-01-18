الحماية المدنية تحاول إنقاذ قطة عالقة منذ 15 يوما في واجهة عمارة بطنطا

تحاول قوات الحماية المدنية بالغربية إنقاذ قطة عالقة منذ 15 يوما في واجهة عمارة سكنية بشارع طة الحكيم بدائرة قسم أول طنطا ، بعد فشل محاولات سكان العقار في إنقاذها، حيث حاول السكان خلال تلك الفترة إنقاذ القطة، ولكن المحاولات فشلت، وكانت القطة عالقة في مكان يصعب الوصول إليه، وكانوا يمدونها بالماء والطعام.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا اللواء مدير إدارة الحماية المدنية، بلاغًا من إحدى المواطنين بوجود "قطة" عالقة في إحدى الفتحات بعمارة سكنية بشارع طه بدائرة قسم أول طنطا

كانت القطة سقطت منذ 15 يوما فى إحدى فتحات واجهة أحد المنازل بشارع طة الحكيم بدائرة قسم أول طنطا ، ولم يستطع الأهالي إنقاذها لوجودها فى مكان ضيق للغاية، واكتفوا بإلقاء الطعام لها.

وتواصل سكان العقار مع قوات الحماية المدنية بقسم أول طنطا ، فأرسلت سيارة مطافئ بطاقمها يضم 5 أشخاص أنقذوا القطة فى غضون نصف ساعة، حيث استخدمت القوة سلم المطافئ لإنقاذها ويكثف رجال الإطفاء من جهودهم لإنقاذ القطة.

ولاقت عملية الإنقاذ استحسانًا من قبل المواطنة والأهالي بالمنطقة، الذين وجهوا الشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغ

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