المالية تكشف تفاصيل توجيهات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تقوم بمشروعات قومية كبيرة، مضيفا أن هذه المشروعات تحتاج لأموال لا حصر لها وتوفر فرص عمل للمصريين،

وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للاجور إلى ٢٧٠٠ جنيه.

وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تحاول رفع كفاءة الحصيلة وتعمل موازنة ويكون هناك استثمارات تحسن حياة المواطن وتعمل انضباطا ماليا.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحتاج مئات المليارات لتلتزم بكل أهدافها وتعمل على تعظيم الإيرادات بقدر الإمكان بحيث نعمل موازنة حقيقة.