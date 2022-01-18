عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في ظل تخضم الأسعار

مها عبدالناصر: قرارات الرئيس السيسي تخفف العبء على محدودي الدخل

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

أكدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، وتعيين 30 ألف مدرس سنوياً علي مدار 5 سنوات، هي قرارات تاريخية وفي منتهي الأهمية.

وأضافت مها عبدالناصر، خلال بيان لها اليوم، أن هذه القرارت جاءت تخفيفاً علي محدودي الدخل في ظل التخضم الموجود في الأسعار وحالة الغلاء التي تعرضت لها الثير من السلع الغذائية الأساسية، كما أن هذه القرارا جاء في صالح المواطن البسيط في المقام الأول.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تعيين 30 ألف مدرس سنوياً علي مدار 5 سنوات يعد استجابة لعدد كبير من النواب الذين طالبوا بهذا القرارا كثيرا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن التعليم هو الطريق الوحيد للنجاة وللنهوض بمصر، ولا يوجد أي دولة تتقدم دون تطوير التعليم.

وأوضحت مها عبدالناصر، أن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلي أن قرار اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يصب في حالة المنظومة التعليمية بالكامل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، قرار جيد لكنها تطمح في المزيد، خصوصا لشباب الأطباء، للقضاء علي ظاهرة هجرة الأطباء خلال الفترة الماضية، موضحة أن جميع الدول فتحت الباب لاستقبال الأطباء المصريين لذلك يجب علينا الاحتفاظ بهم عن طريق اتخاذ اجراءات أخري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التخضم السلع الغذائية تعيين 30ألف مدرس أطباء الامتياز قطاع التعليم

ترشيحاتنا

وزير المالية: عرضنا الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وزير المالية: تكلفة الزيادات الجديدة 45 مليار جنيه ولا تغيير فى الضرائب

بملابس الحبس.. تفاصيل 20 دقيقة لـ حنين حسام فتاة التيك توك داخل القفص| شاهد

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر.. وتكشف السبب الرئيسي للغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في السودان

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ