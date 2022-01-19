تشريح جثة مسنة متحللة في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، بتشريح جثة مسنة؛ بعد العثور عليها متحللة داخل شقتها، لمعرفة الأسباب، والتصريح بدفنها، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة؛ إلى عثور الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة في حالة تحلل، داخل شقتها في مدينة نصر، ويُجري رجال مباحث القسم، تحريات مكثفة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وكان بلاغ ورد إلى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، من الأهالي، مفاده العثور على جثة سيدة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص؛ تبين العثور على جثة سيدة متحللة على الأرض داخل شقتها، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، ويُجري فريق من ضباط المباحث، عملية مناقشة للجيران؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.