برلماني: لولا ثمار الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على تعيين مدرسين أو رفع مرتبات للموظفين|فيديو

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، نال إشادات من المؤسسات الدولية، ولولا هذا البرنامج كان ستكون هناك صعوبة بزيادة المرتبات.

وأضاف ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أنه لولا نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على تعيين مدرسين أو رفع مرتبات للموظفين.

وتابع ياسر عمر، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، سيتم تطبيقه بداية من 1 يوليو 2022، مؤكدا أن الزيادات ستكون غير العلاوات، حيث إن هناك علاوتين تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه.

خفض العجز الكلي

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه نستهدف دائمًا خفض العجز الكلي وخطة الموازنة القادمة في عام 2022/2023 كون أننا نوصل لـ 6.3 % في ظل استمرار جائحة كورونا