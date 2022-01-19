هبطَّلك كورة.. تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم بمران الأهلي | فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم، على هامش مران النادي الأهلي، صباح أمس الثلاثاء.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البداية كانت نتيجة التدخلات العنيفة المتبادلة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم والتي فجرت الخلاف بينهما خلال المران.

وأضاف حتحوت، أن الأمر تطور بين الثنائي من التدخلات إلى مشادة لفظية شهدت ألفاظًا مسيئة تجاه بعضهما البعض، بجانب بعض الجمل مثل قول وليد سليمان لـ ياسر إبراهيم «هدخل عليك دخلة تبطلك كورة».

وواصل حديثه، أن ياسر إبراهيم غادر ملعب التدريب متجهًا لغرف خلع الملابس قبل أن يطالبه سامي قمصان المدرب العام بالعودة قائلًا: «عيب.. كدا مينفعش».

وأشار حتحوت، إلى أن وليد سليمان وجه حديثه لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة قائلًا: «لازم تجيب لي حقي وإلا هجيبه أنا بنفسي».

واختتم، أن موسيماني أو سيد عبدالحفيظ لم يكن لهما أي تعليق على الواقعة، حيث تدخل سامي قمصان فقط بغرض إنهاء الأمور بين الثنائي.