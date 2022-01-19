رئس الحسنة بشمال سيناء يستمع لمشكلات المواطنين بالقرى بمختلف القطاعات لإيجاد حلول لها

التقي اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء، بعدد من أهالي قري المركز والمدينة للاستماع إلي مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .. يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية لرئيس المركز والمدينة للقري لرفع المعاناة عن المواطنين، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

مطالب المواطنين



وأعطي رئيس مدينة الحسنة، تعليماته الي مديري الإدارات لتحقيق مطالب المواطنين في قطاع الكهرباء.. حيث تم التواصل مع قطاع كهرباء الوسط لإحلال وتبديل للمحولات المتهالكة والأسلاك بالقرى لتحسين خدمة قطاع الكهرباء بالقرى وتفاديا لاى حوادث تحدث حفاظا على سلامة المواطنين.. والالتزام بتنفيذ برنامج المياه القري في المواعيد المحددة تحت اشراف رؤساء القري.

والعمل كذلك علي إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت علي بعض الطرق لإعادة فتحها مرو اخري أمام حركة السيارات.

وأكد أن المرور مستمر علي جميع القطاعات الخدمية في نطاق المركز والمدينة والقري ، لضمان حصول المواطن علي حقه بشأن تقديم الخدمة علي أكمل وجه لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطن.

وشدد اللواء على ضرورة التواجد المستمر للموظفين ، والمتابعة المستمرة فى جميع القطاعات وخاصة القطاعات التى تخدم المواطنين بالقري ، و انه لامجال للتقصير او التهاون فى تأدية حقوق ومصالح المواطنين، وان القانون فوق الجميع حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة .