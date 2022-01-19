أمم إفريقيا: اليوم.. منتخب مصر يسعى لحسم التأهل لدور الـ16 في مواجهة السودان

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب السودان الشقيق في الساعة التاسعة مساء اليوم /الأربعاء/ بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل.

ويسعى منتخب الفراعنة لحسم "ديربي وادي النيل" للتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، كما يكفيه التعادل للحفاظ على وصافة ترتيب المجموعة، دون النظر إلى نتيجة اللقاء الآخر في المجموعة بين منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست المشاركة في البطولة الإفريقية بالكاميرون لدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وكان منتخب مصر، قد استعاد توازنه وأنعش حظوظه في التأهل لدور الـ 16، وتجاوز صدمة خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، وذلك عقب تغلبه على غينيا بيساو في الجولة الثانية يوم /السبت/ الماضي بهدف نظيف سجله قائد الفريق ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الدقيقة 69 من المباراة.

ويحمل "الفراعنة" الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2010 في أنجولا، عندما توجوا بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي (2006 في مصر و2008 في غانا).

وبالفوز على غينيا بيساو، أصبح رصيد منتخب مصر 3 نقاط من مباراتين ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب النيجيري المتصدر برصيد 6 نقاط والذي تأهل رسميا لدور الـ 16، مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو وهو نفس رصيد السودان.

ويواجه المنتخب المصري في حال تأهله للدور الـ 16 كثاني المجموعة، المنتخب المتصدر للمجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للفراعنة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة السودان إن منتخب مصر يستعد للوصول للأدوار الإقصائية من خلال مواجهة السودان.. مؤكدا احترامه للمنافس.

وأضاف كيروش: "نركز دائما على تجهيز التشكيل الأفضل لكل مباراة، وسعداء بعدم وجود حالات إصابة بكورونا في البعثة".

بدوره، جدد عمرو السولية لاعب المنتخب تأكيده إصرار اللاعبين مع جهازهم الفني بقيادة كيروش على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق هدف التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وقال السولية، خلال المؤتمر الصحفي، إن مباراة السودان ليست سهلة، ولم تعد هناك مباريات سهلة في البطولة، ولكننا حتما سنلعب لتحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أن اللاعبين يمضون في البطولة خطوة خطوة، ووعد بتحسن الأداء بشكل تدريجي مع توالي المباريات.

ومن المقرر أن يرتدى المنتخب الوطني المصري خلال مباراة السودان القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

أما منتخب السودان، فقد خسر في الجولة السابقة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد.

وبات منتخب "صقور الجديان"، الفائز باللقب الإفريقي عام 1970، مطالبا بالفوز إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة القارية.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة والتي تقام في التوقيت نفسه، يلتقى منتخب "النسور الخضراء" النيجيري متصدر المجموعة مع منتخب غينيا بيساو.



وكان المنتخب النيجيري قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 بفوزه على نظيره السوداني 3-1 يوم /السبت/ الماضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.