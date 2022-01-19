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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 15 عامًا.. صدمة الخروج المبكر والفوز التاريخي لجزر القمر تحاصر غانا

صدى البلد

ودع منتخب غانا، منافسات كأس الأمم الأفريقية مبكرًا من مرحلة المجموعات، في نسختها الحالية المقامة في الكاميرون.

وتلقى منتخب غانا، هزيمة مباغتة على يد جزر القمر بنتيجة 2-3، أمس الثلاثاء، في ختام المجموعة الثالثة بالبطولة.

وأصبحت جزر القمر الدولة رقم 43 التي تحقق فوزا في كأس الأمم الإفريقية.

وثاني دولة تحقق أول انتصار لها في تاريخها بالبطولة في النسخة الحالية بعد جامبيا.

فوز ارتفع رصيد جزر القمر لـ 3 نقاط في انتظار مواقف باقي أصحاب المراكز الثالثة في باقي المجموعات، بينما تذيلت غانا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المقابل تصدرت المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت الجابون ثانية برصيد 5 نقاط.

وغادر منتخب غانا، مرحلة المجموعات لأول مرة منذ 15 عامًا، وبالتحديد منذ نسخة 2006 التي أقيمت في مصر.

وودع البلاك ستارز وقتها، بعد أن وقع في مجموعة نارية ضمت نيجيريا والسنغال، وخسر أمامهما، وفاز على زيمبابوي فقط.

وودع منتخب غانا، مرحلة المجموعات في أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ البلاك ستارز، بعدما خرج من الدور الأول لنسختي 1980 و1984.

وخرج البلاك ستارز أيضًا من نسخة 1998 في بوركينا فاسو من دور المجموعات، وكذلك في نسخة 2006.

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