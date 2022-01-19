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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اهدي شوية يا عم.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد شوبير لـ موسمياني

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب تكرار انفعاله خلال الفترة الأخيرة في أكثر من موقف .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن موسيماني غاضب بشده طوال الوقت بلا أي مبرر  رغم أن جماهير الاهلي تدعمه وتسانده و ترغب في بقائه مشددا على أن انفعال موسيماني غير مبرر .

 

وأضاف:  اهدي شويه يا عم موسمياني ..مفيش حاجه ” مشددا أن موسمياني عليه أن يتحلي بالهدوء والصبر. 

 

وكان موسمياني انفعل علي أحد الصحفيين عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي في كأس الرابطة عند سؤاله عن تألق محمود عبدالمنعم كهربا في الدوري التركي لينفعل مدرب الأهلي ويقوم بكسر موبيل الصحفي. 

 

وتابع شوبير أن موسمياني مدرب كبير وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات .

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ديربي وادي النيل

يلتقي منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان الذى يقوده فنيا برهان تية مساء اليوم الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم إفريقيا فى ديربي وادى النيل.

وانطلقت يوم ٩ يناير الجاري بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل فى نسختها الـ 33 بمشاركة 24 منتخبا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

خبراء الكرة أكدوا أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب صقور الجديان وحجز بطاقة التأهل إلى دور ال ١٦.

وأكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادي الأهلي ان منتخب السودان بإمكانه تحقيق مفاجأة أمام منتخب مصر الليلة في بطولة كأس أمم إفريقيا وقال:  
منتخب السودان بإمكانه ان يحدث مفاجأة فى المجموعة الرابعة وسوف يحدد متصدر المجموعة خلال مباراته أمام مصر  الليلة.

وأضاف شطة : منتخب صقور الجديان يمتلك اللاعب ياسين حامد محترف فى الدورى المجرى من أب وأم سودانيين ومولود فى المجر ولاعب جيد وتم استبداله أمام غينيا بيساو في الشوط الثاني من قبل الجهاز الفني بقيادة برهان تية.

 

وأكد أحمد نخلة نجم نادي الأهلي السابق أن منتخب السودان من اضعف فرق بطولة كأس أمم إفريقيا مشددا على أن منتخب مصر الوطنى سوف يتأهل رفقة نيحيريا إلى دور ال ١٦  وقال: فرق كبير جدا بين منتخب مصر ونظيره صقور الجديان فى الإمكانيات الفنية والبدنية والمهارية.

استطرد: منتخب السودان أضعف المنتخبات فى امم افريقيا من حيث النتائج وعدد المحترفين مشيرا إلى أن منتخب صقور الجديان نستطيع أن نشير إلى أن أداؤه مجرد حلاوة روح فى الكان

وأكد عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أنه لا بديل عن الفوز فى مباراة السودان لافتا إلى أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة فى التأهل إلى دور ال ١٦ وقال :  منتخب مصر الافضل فنيا وبدنيا ويمتلك دوافع أكبر لدى لاعبى منتخبنا من أجل تحقيق الفوز على نظيره منتخب صقور الجديان.

استطرد : حظوظ المنتخب افضل واقرب للصعود نظرا للخبرات ووجود محمد صلاح ايضا مشيرا إلى أن هناك فرصتين أمام الفراعنة الكبار المكسب أو التعادل وان كان المكسب اقرب لمنتخبنا.

 

وأكد هانى العقبي نجم نادي الأهلي السابق أن مباراة السودان الليلة في أمم إفريقيا ستكون سهلة لمنتخب مصر الوطني وقال : مباراة مصر والسودان ستكون سهلة على لاعبي الفراعنة الكبار. من أجل تهدئة الجماهير.

أشار إلى أن الفوز سيكون حليفا للاعبي منتخب مصر الوطنى لافتا إلى أن الفوز سوف يساهم فى تهدئة الجماهير المصرية العاشقة للفراعنة الكبار.

وتابع: كيروش مش هيألف تاني ولا يفتي فى التشكيل وسيبدأ بنفس التشكيل على أن يجرى بعض التغييرات فى اضيق الحدود..

موسيمانى كهربا الأهلى بيتسو موسيماني الاسماعيلي مصر والسودان شوبير المدير الفني للأهلي

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