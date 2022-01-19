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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعميم نشرة وتفريغ الكاميرات لكشف لغز العثور على جثة شاب عاريا بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الظهر وتبين أن القتيل عثر عليه عاريا وسط الشارع. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة عارية بدائرة قسم شرطة أوسيم، وبالانتقال تبين العثور على جثة عارية لشاب مجهول الهوية بجوار الطريق الدائري وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وتبين إصابة المجني عليه بطلق ناري في الظهر وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.


وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كان المجني عليه تم قتله في مكان العثور على الجثة ام قتل في مكان اخر وتم إلقاءه في الشارع. 


وقررت النيابة، التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وقررت تصوير جثة المجني عليه وتعميمها على أقسام الشرطة المختلفة حتى يتم التعرف عليه في محاولة لكشف هوية المجني عليه.

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عاطل قتل صديقه

من ناحية أخري تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام عاطل بقتل صديقة وتقطيع جثته لاشلاء والقاؤها بمخلفات القمامة.


وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي واجراء تحليل "DNA" لاشلاء المجنى عليه، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.


وطلبت التحريات حول الواقعة وامرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


وأدلى المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في اكتوبر باعترافات تفصيلية فور القاء القبض عليه. 
وذكر المتهم امام فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الامن العام انه انهى حياته صديقه عقب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت الى مشاجرة وعندما فوجئ بمقتله حمل الجثة ووضعها داخل حمام الشقة لمدة يومين. 


وأضاف المتهم انه بعد مرور يومين ومع بداية انبعاث رائحة من الجثة فكر في طريقة للتخلص منها فاستأجر صاروخ كهرباء وقام بتقطيعها لعدة اجزاء وتخلص منها بعدة مناطق مختلفة. 


وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بتاريخ (15) الجارى بالعثور على (2) كيس بلاستيك (بنقطة لتجميع مخلفات القمامة)  وبداخلهم أجزاء آدمية (ذراع - كف يد)، وبتاريخ (16) الجارى تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.


تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت قيادة اللواء مدحت اروس مدير الإدارة العامة للمباحث ةوالعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على أثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (بدون عمل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر  وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة .


وعقب تقنين الإجراءات ترأس المقدم اسلام المهداوي رئيس  مباحث أكتوبر أول قوة أمنية استهدفت المتهم ونجحت في القاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه والمجنى عليه من متعاطى المواد المخدرة ومُنذ حوالى أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

تعميم نشرة تفريغ كاميرات جثة شاب عاريا بالجيزة قسم شرطة أوسيم الادارة العامة للمباحث

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