القاهرة والغردقة ودبي ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم خلال 2022

أصدر موقع "Tripadvisor" الشهير المتخصص في شئون السياحة والسفر حول العالم قائمة محدثة لأفضل الوجهات السياحية المفضلة خلال العام الحالي 2022، حيث أدرج مدينتي القاهرة والغردقة ضمن تصنيفين مختلفين.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، احتلت الغردقة المرتبة العاشرة ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2022، بينما حلت مدينة دبي بالإمارات في المركز الأول، تليها مدن لندن البريطانية، وكانسون المكسيكية، وبالي الإندونيسية، وكريت اليونانية، وروما الإيطالية، وكابو سان لوكاس المكسيكية، وإسطنبول التركية، وباريس الفرنسية.

وفي قائمة أخرى للمدن التي تحصل على تقييم إيجابي متزايد سنويًا من جانب السياح، حلت القاهرة في المركز الثاني، تالية في الترتيب لمدينة مايوركا الإسبانية، وبعد القاهرة تأتي مدن رودس اليونانية، وتولوم المكسيكية، ودوبروفنيك الكرواتية، وإيبيزا وناتال البرازيلية، وأروشا التنزانية، وجوريم التركية، وسانتوريني اليونانية.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن قطاع السياحة والآثار يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن هذا الأمر كان السبب في عدم توقف القطاع عن العمل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف د.العناني في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط "عقد الرئيس السيسي في بداية أزمة الكورونا اجتماعا ضم رئيس البنك المركزي ووزير السياحة والآثار ووجه خلاله بدعم قطاع السياحة والآثار لكي لا يتأثر العمل فيه، ولكي نكون مستعدين فور انتهاء الجائحة، وهو ما نفذناه بالفعل".

واعتبر أن ما فعلته الحكومة من دعم للقطاع السياحي والأثري في فترة الكورونا كان غير مسبوق وله الفضل في كافة الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين رغم الظروف الصحية التي أجبرت العالم كله على التوقف.

وقال إن "مهمة وزير السياحة في الظروف العادية هي حل المشكلات والترويج لأسواق جديدة ولكن في الكورونا أصبحت المهمة هي دعم القطاع والحفاظ على العمالة وعدم تسريحها والمحافظة على الاستعدادات للعمل بكافة الطاقات فور انتهاء الجائحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي".

وأوضح أن فترة الكورونا شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم فتح السياحة الداخلية في 15 مايو 2020 ثم فتح المجال الجوي للسياحة الخارجية في 1 يوليو 2020 مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ حتى الشهر الماضي، تحقق معدلات السياحة نموا في كل شهر عن سابقه.

وأشار إلى أن فترة الكورونا أيضا شهدت عدة اكتشافات وافتتاحات أثرية منها افتتاح الرئيس السيسي لمشروع ترميم قصر البارون امبان ومتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالإضافة إلى الافتتاح الجزئي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وموكب نقل المومياوات وإعادة اكتشاف طريق الكباش بالأقصر.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح خلال العامين الماضيين متحف الغردقة الذي يعد أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك هرم سقارة المدرج بعد ترميمه، واكتشاف المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة.

وأشار إلى أنه تم أيضا خلال العامين الماضيين ورغم جائحة الكورونا افتتاح 3 كنائس في مسار العائلة المقدسة وتحقيق طفرة في العمل في المتحف المصري الكبير الذي بلغت نسبة انجاز العمل به 99 % وسيكون جاهزا للافتتاح خلال 2022، بالإضافة إلى انتهاء العمل في مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا وهو جاهز للافتتاح، كما استمرت الوزارة في إقامة المعارض السياحة والآثرية واسترداد الآثار المهربة من مختلف الدول.

وقال وزير السياحة والآثار إن متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة جاهز للافتتاح وكذلك متحف قناة السويس، مشيرا إلى أن العمل في قطاع السياحة والآثار حقق العديد من الإنجازات رغم الكورونا.

وأضاف أن حفل طريق الكباش لم يكن حفلا للفعالية وحدها بل كان حفلا للأقصر كلها، مشيرا إلى أنه من نتائج هذا الحفل أن مصمم الأزياء العالمي ستيفن ريتشي سيقيم عرضا للأزياء في معبد حتشبسوت في مارس المقبل، سيحضره زبائنه من أثرى أثرياء العالم وسيستعين به بأشهر العارضين في العالم، كما أن أحد بيوت الأزياء الفرنسية العالمية طلب إقامة عرض أزياء عند الهرم خلال 2022.

ولفت إلى أنه من نتائج هذا الحفل أيضا افتتاح خط طيران شارتر بين شرم الشيخ والأقصر للربط بين المقاصد السياحية الترفيهية والثقافية.

وأوضح الوزير أن حفلة طريق الكباش شاركت فيها بالعمل كافة أجهزة ووزارات الدولة المصرية وليس وزارة السياحة والآثار فقط، مشيرا إلى أنه من وزارته شاركت فقط جهتين هما المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة.