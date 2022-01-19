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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير المنظومة الصحية.. محافظ الأقصر يناقش أوجه التعاون مع الجايكا والتأمين الصحي

محافظ الأقصر يناقش
محافظ الأقصر يناقش أوجه التعاون بين اليابان وهيئة التأمين

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وفداً من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وهيئة التأمين الصحى الشامل.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين محافظة الأقصر وجايكا وهيئة التأمين الصحى الشامل ، وذلك في إطار المنظومة المستحدثة للتأمين الشامل باعتبار الأقصر ضمن أولويات الدولة في تنفيذ المنظومة .

وقدم محافظ الأقصر عرضاً تفصيلاً للوضع الصحي والسياحي في محافظة الأقصر وتطبيق المحافظة الصارم للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتحوراته.

ووجه بمزيد من التعاون مع جايكا اليابانية في جميع القطاعات وليس القطاع الصحي فقط ، مشيدا بالتاريخ المشرف لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر.

وأعرب وفد جايكا عن إعجابه بمنظومة الصحة في محافظة الأقصر وذلك عقب تفقدهم لعدد من المستشفيات التي قاموا بزيارتها في المحافظة.

حضر اللقاء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل واللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الاستراتيجية بهيئة التأمين الصحي الشامل وساتوشى أوتاني مستشار إدارة النظم الصحية ، وأساكا أيسا مستشار بحوث التغطية الصحية الشاملة ، والدكتورة شيماء كامل مسئول أول مشروعات.

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التعاون الدولي محافظة الاقصر التأمين الصحي محافظ الأقصر التامين الصحي الشامل هيئة التأمين الصحى الشامل

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