ضمن المبادرة الرئاسية.. تنظيم قوافل سكانية شاملة بكوم حمادة وإيتاي البارود

قافلة سكانية شاملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية و المقومات والاحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تنظيم قوافل سكانية شاملة

وفي هذا السياق نظمت الوحدات المحلية بمركزى كوم حماده و ايتاي البارود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية"، تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

- الكشف علي 243 بالعيادات ( 65 باطنة - 77 أطفال - 51 تطعيم أطفال ) كما تم ️الكشف على عدد ٣٠ من السيدات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ( 25 سونار - 4 لولب) وتقديم المشورة لعدد 18 سيدة .

- تطعيم 35 من أهالي القرية بلقاح فيروس كورونا

- علاج جماعى ورش لعدد 800 رأس أغنام، كما تم رش عدد 110 ابقار و 85 جاموس و 15 دواب.

- عمل معرض مشغولات يدوية ومخبوزات وخضروات

- توفير سيارة اسطوانات غاز وتم توزيع 133 اسطوانة وتوفير سيارة سلع غذائية واستهلاكية ولحوم مجمدة بسعر التكلفة.

- صيانة 20 عمود وتغيير كشافات

- الرد على إستفسارات المواطنين وعدد ١٥ من المتقدمين لامتحان قياس المستوى( محو الأمية)

- توقيع الكشف على 483 حالة ( 72 باطنة - 56 أطفال - 3 جراحة - 6 نساء - 11 أسنان- 1 جلدية - 26 تنظيم أسرة - 3 علاج على نفقة الدولة ) صرف أدوية مجانية لعدد 153 حالة.

- تم تجريع 400 حالة أغنام ورش 100 حالة أبقار وجاموس وأغنام - باطنة وتناسلية 3 حالات

- طفيليات داخلية 3 حالات

- اصلاح 50 عمود كهرباء .

- تسجيل 20 من محو الأمية المتقدمين للامتحان.

- توزيع 130 أنبوبة علي أهالي القرية.

- عمل الرسومات والأشكال المختلفة والتلوين للاطفال الصغار