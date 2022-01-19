لمواجهة البرد.. توزيع بطاطين على وديان الاسباعية والخرازين والاسقف والراحة والسعال بسانت كاترين

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالوصول بحملتها صناع الدفا الى اكثر المناطق برودة على مستوى الجمهورية وهى وديان سانت كاترين بجنوب سيناء لمواجهة موجة الطقس شديد البرودة هذه الايام حيث قام فريق عمل المؤسسة بتوزيع بطاطين الشتاء على وديان الاسباعية والخرازين والاسقف والراحة والسعال بسانت كاترين

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير ان توزيع بطاطين الشتاء على المناطق الاشد برودة على مستوى الجمهورية تاتى ضمن مبادرة المؤسسة "صناع الدفا" والتى تام اطلاقها للعام الثالث على التوالى وبالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة بهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية وبخاصة قرى مبادرة حياة كريمة فى انحاء الجمهورية لدعم الاسر المستفيدة فى مواجهة الشتاء القارص بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين.

وأشار عبد الفتاح الى أن صناع الخير ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 30 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخلًا شهريًا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، انه ومع بداية موجهة البرد الشديد مؤخرا تحركت فرق عمل المؤسسة لتوزيع بطاطين الشتاء على اكثر المناطق برودة على مستوى الجمهورية واختارت مناطق سانت كاترين حيث وصلت درجة الحرارة الى 6 تحت الصفر بالتنسيق الكامل مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت اشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي

واشار عبدالجليل أن توزيع بطاطين الشتاء من خلال مبادرة صناع الدفا يتم عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة، وأن المرحلة الأولى من التوزيع استهدفت التوزيع بمحافظات أسوان والبحيرة والغربية والفيوم والأقصر فضلا عن التوزيع بسانت كاترين والسلوم وبرانى فى اقصى شمال غرب مصر بالتعاون مع السادة المحافظين وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بهذه المحافظات وأن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي

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