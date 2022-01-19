مفيدة شيحة: انا ست قوية وعندي جزء مفتري ..فيديو

تناولت الإعلامية مفيدة شيحة، في أولى حلقات برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، اليوم الأربعاء، فقرة بعنوان :"قوة وجمال ونجاح المرأة.. مثلث رعب للرجل؟!".

وخلال الفقرة قال الفنان مفيد عاشور، إن لا يوجد ما يعرف بمصطلح إمراة قوية، قائلا :"معترض على التسمية دي، ومافيش حاجة أسمها ست قوية، والست القوية لا تصلح أن تكون ست من الأساس، والمرأة المفروض أن تكون نبع الحنان والجمال".

وردت عليه الإعلامية مفيدة شيحة، مازحة :"أبعد عني، أنا قوية، وعندي جزء مفتري وابعدوني عن التصنيف".

فيما أعلنت الاعلامية مفيدة شيحة عن تعاقدها مع قناة النهار، لتقديم برنامج إجتماعي، من المقرر انطلاقه مطلع العام الجديد، ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها شاشة القناة على مستوى الشكل والمحتوى.



ونشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها علي "فيس بوك" قالت فيه "وحشتوني بشكر جمهوري المحترم علي سؤالهم وتشجيعهم ليا خلال الفترة الماضية.



وعلقت" هلا بالخميس؛ الخبر ال كل الناس مستنيااااااه ❤️كان لازم اعمل ڤيديو و اشارك جمهوري الخبر الحلو ده....استنوني ان شاء الله في ٢٠٢٢ على قناة النهار في برنامج اجتماعي قوي مع عشرة عمري سهير جوده"



أعلنت قناة النهار؛ التعاقد مع الإعلامية مفيدة شيحة، وكذلك سهير جودة لتقديم برنامج اجتماعي في مطلع العام الجديد 2022.

وقالت قناة النهار في بيان، إن الإعلامية مفيدة شيحة إضافة كبيرة للقناة بسبب خبرتها الكبيرة إذ عملت بأكثر من برنامج ناجح لها من قبل، كما ارتبط بها الجمهور وظلت عالقة في أذهان الجميع ما بين الصغار والكبار، ما أهلها لأن تصبح إحدى أبرز نجمات الإعلام على الساحة العربية.



وأضافت القناة، أن الصحفية والإعلامية سهير جودة تتمتع أيضًا بحضور قوي أمام الشاشة، فضلًا عن كونها صحفية تمتلك كل أدوات المهنة وشاركت في تقديم عدد من البرامج في السنوات الماضية.



وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في كافة برامجها، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون