جامعة حلوان : امتحانات الترم الأول منتظمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا .. ونحرص على التعقيم المستمر للجان وتوفير بيئة آمنة للطلاب

جامعة حلوان عن امتحانات الفصل الدراسي الأول :

نحرص على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان

نحرص على توفير بيئة آمنة للطلاب

وضعنا قواعد لتنظيم الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب

نشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

تتابع جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وتشدد الجامعة على الكليات بضرورة إجراء التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين والتأكد من تلقي كافة منتسبي جامعة حلوان اللقاح المضاد لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن الامتحانات تسير بانتظام، وتتابع الجامعة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة طلابها .

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان كليات الجامعة تحرص علي تحديد مسافات آمنة بين الجميع ووضع ملصقات إرشادية لأماكن الوقوف لقياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان، وعدم التزاحم والتباعد اثناء دخول وخروج الطلبة من بوابات الكليات ولجان الامتحانات ومتابعة ذلك علي مدار اليوم حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب .

مشيرا الى ان جامعة حلوان تطبق كل الإجراءات الاحترازية بداية من خارج سور الحرم الجامعى من خلال توفير مداخل ومخارج إضافية للطلاب منعا للتكدس ولتأمين سلامتهم في ظل أزمة كورونا.

ولفت الدكتور ممدوح مهدى الى أنه تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية سير الامتحانات من خلال تحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم الجامعي.

وشدد رئيس جامعة حلوان على مسئولي اللجان ضرورة إتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.

وتشدد جامعة حلوان على الكليات بضرورة إجراء التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين والتأكد من تلقي كافة منتسبي جامعة حلوان اللقاح المضاد لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم الكامل لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح ، حيث ان أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة والعمل على تهيئة الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

واكد حرص الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم .

أشار ممدوح مهدى الى ان الجامعة تطبق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة بكورونا حديثا، وذلك حفاظا على صحة منتسبي الجامعة وسلامتهم .

