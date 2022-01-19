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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق مباراة السودان.. محمد صلاح يخطف الأنظار والجماهير تهتف للاعب |شاهد

صدى البلد

خطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأنظار خلال عمليه الآحماء قبل بداية مباراة مصر والسودان المقرر انطلاقها بعد قليل فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وهتفت جماهير مصر المتواجدة فى الإستاد لـ محمد صلاح ورد اللاعب الدولي لهم التحية .

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

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