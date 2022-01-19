مصر والسودان 60 دقيقة| محمد صلاح يهدر هدفا محققا.. والتقدم للفراعنة

مرت 60 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر على السودان بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية .

وفي الدقيقة 2 ، جاءت محاولة هجومية أولى للمنتخب المصري بتسديدة قوية عن طريق محمد النني من حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي أول ظهور هجومي أول للسودان بانطلاقة سريعة من محمد حسون بابكر تمكن خلالها من اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة تذكر فى الدقيقة 3 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مصطفى محمد برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 5 .

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق أيمن أشرف لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد المصطفي بشكل جيد وأبعد الخطورة عن مرماه فى الدقيقة 14 .

وقعت مشادة قوية بين لاعبي منتخب بعد تدخل عنيف من قبل لاعب منتخب السودان على عمر مرموش بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مصر وعلي الفور تدخل حكم المباراة لفض التشابك الذي وقع بين اللاعبين فى الدقيقة 42 .

وسدد عمرو السولية كرة صاروخية إصطدمت بأحد مدافعي السودان ومرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 52 .

ودفع كيروش بـ احمد سيد زيزو فى الدقيقة 57 بدلا من عبدالله السعيد .

وراوغ محمد صلاح دفاع منتخب السودان فى الدقيقة 59 بقطة رائعة وسدد بقدمه اليمنى ويتصدي لها حارس السودان وشتتها الدفاع على الفور وابعدها عن منطقة الخطورة .

وخطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأنظار خلال عمليه الإحماء قبل بداية مباراة وهتفت جماهير مصر المتواجدة فى الاستاد لـ محمد صلاح ورد اللاعب الدولي لهم التحية .

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح