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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها | صور

أنواع أنظمة فرامل
أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها

تعتبر الفرامل أهم أنواع وسائل الأمن والسلامة داخل السيارات على الاطلاق بسبب ما لها من أهمية كبيرة في كيفية عمل السيارة، وتتعد أنواع الفرامل السيارة تنوعاً كبيراً تؤدي كلاً منها وظائفاً خاصة بها لا يمكن لغيرها القيام بها، وينصح دائماً سائقي وملاك السيارات بالقيام بفحص شامل لكافة أنواع الفرامل للتأكد من كيفية عملها بصورة سليمة قبل القيادة وبصفة خاصة في الأماكن المزدحمة.

 أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها

1- ESP

يأتي كاختصار لنظام "Electronic Stability Program" ، وهو مسئول عن ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ في السيارة.

2 - ASR

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ لنظام "Acceleration Slip Regulation" ويعني نظام عمل ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﻼﻧﺰﻻﻕ، حيث ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻮﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.

 

3- ABS  

هو نظام المكابح الأشهر على الإطلاق وهو ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟـاي  "Anti-Blocking System" ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺢ،  وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ.

 

4- EBD

اختصار ﻟنظام "Electronic Brake-force Distribution" ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تعديل ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺠﻠﺔ من عجلات السيارة ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ الذي تسير فيه، بناءاً على مقدار ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ وﻳﻌﻤﻞ غالباً ﻣﻊ نظام  "ABS"

 

5- CBC

ﻭهو نظام يسمح بالتحكم بالفرامل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ، وهو ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟـ "Cornering Brake Control" ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍً ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﻧﻐﻼﻕ "ABS" ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.

 

6- BAS

يعتبر BAS ﺍﺧﺘﺼﺎﺭاً ﻟـ "Brake Assist System" وهو أحد الأنظمة المساعدة ﻟﻠﻔﺮﺍﻣﻞ حيث يقوم بأستشعار ﺣﺎﻟﺔ الفرملة الطارئة من خلال مسح مستوى ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻣﻠﺔ طارئة ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﻗﺼﻰ ﻗﻮﺓ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. 

 أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها
  1. الاستمرار في الضغط بعنف على دواسة الفرامل استخدام قطع غير أصلية أثناء تغيير مجموعة الفرامل.
  2. تحميل السيارة بأكثر من الوزن المسموح به، وإهمال عمل الصيانة الدورية اللازمة.
  3. ملامسة الفرامل للمياه وهي ساخنة، يؤدي الى ضعف كفاءتها.
 أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها
  • علامات تلف الفرامل
  1. إضاءة لمبة الفرامل في تابلوه السيارة ووجود صلابة عند الضغط على فرامل السيارة.
  2. وجود اهتزاز في السيارة مع تعرضها للانحراف عند الضغط على الفرامل، وسماع صوت أثناء الضغط على الفرامل.
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