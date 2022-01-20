أنواع أنظمة فرامل السيارة وأسباب وعلامات تلفها | صور

تعتبر الفرامل أهم أنواع وسائل الأمن والسلامة داخل السيارات على الاطلاق بسبب ما لها من أهمية كبيرة في كيفية عمل السيارة، وتتعد أنواع الفرامل السيارة تنوعاً كبيراً تؤدي كلاً منها وظائفاً خاصة بها لا يمكن لغيرها القيام بها، وينصح دائماً سائقي وملاك السيارات بالقيام بفحص شامل لكافة أنواع الفرامل للتأكد من كيفية عملها بصورة سليمة قبل القيادة وبصفة خاصة في الأماكن المزدحمة.
1- ESP
يأتي كاختصار لنظام "Electronic Stability Program" ، وهو مسئول عن ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ في السيارة.
2 - ASR
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ لنظام "Acceleration Slip Regulation" ويعني نظام عمل ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﻼﻧﺰﻻﻕ، حيث ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻮﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
3- ABS
هو نظام المكابح الأشهر على الإطلاق وهو ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟـاي "Anti-Blocking System" ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺢ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ.
4- EBD
اختصار ﻟنظام "Electronic Brake-force Distribution" ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تعديل ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺠﻠﺔ من عجلات السيارة ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ الذي تسير فيه، بناءاً على مقدار ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ وﻳﻌﻤﻞ غالباً ﻣﻊ نظام "ABS"
5- CBC
ﻭهو نظام يسمح بالتحكم بالفرامل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ، وهو ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟـ "Cornering Brake Control" ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍً ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﻧﻐﻼﻕ "ABS" ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.
6- BAS
يعتبر BAS ﺍﺧﺘﺼﺎﺭاً ﻟـ "Brake Assist System" وهو أحد الأنظمة المساعدة ﻟﻠﻔﺮﺍﻣﻞ حيث يقوم بأستشعار ﺣﺎﻟﺔ الفرملة الطارئة من خلال مسح مستوى ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻣﻠﺔ طارئة ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﻗﺼﻰ ﻗﻮﺓ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
- الاستمرار في الضغط بعنف على دواسة الفرامل استخدام قطع غير أصلية أثناء تغيير مجموعة الفرامل.
- تحميل السيارة بأكثر من الوزن المسموح به، وإهمال عمل الصيانة الدورية اللازمة.
- ملامسة الفرامل للمياه وهي ساخنة، يؤدي الى ضعف كفاءتها.
- علامات تلف الفرامل
- إضاءة لمبة الفرامل في تابلوه السيارة ووجود صلابة عند الضغط على فرامل السيارة.
- وجود اهتزاز في السيارة مع تعرضها للانحراف عند الضغط على الفرامل، وسماع صوت أثناء الضغط على الفرامل.