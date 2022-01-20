أخبار التوك شو.. عوض تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بالاستمرار بمنظومة تطعيمات كورونا.. الحرارة 2 تحت الصفر في سانت كاترين.. تفاصيل حالة الطقس خلال 24 ساعة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

عوض تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بالاستمرار بمنظومة تطعيمات كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي حققنا انجاز بمنظومة التطعيمات، مؤكدا أن الرئيس وجه بالاستمرار في تلك المنظومة وسنستدعي من لم يحصل على اللقاح.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك 500 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة، خاصة بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن تلك الجرعة تقوي المناعة.

الحرارة 2 تحت الصفر في سانت كاترين.. تفاصيل حالة الطقس خلال24 ساعة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه كان هناك أمطارا خفيفة على محافظات الوجه البحري صباح اليوم، ولكنها تلاشت على مدار اليوم، مؤكدا أن درجات الحرارة تنخفض عن المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضاف شاهين، خلال لقاء له، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة ستستمر في الإنخفاض، خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 15 و 16 درجة مئوية.

مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم في مصر .. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، وتم متابعة الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعداد الخاصة بفيروس كورونا ترتفع، واليوم هناك ارتفاع في عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بناء على بيانات من الحكومة.

الصحة: نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة “أونلاين”.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، إن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية هو الطريقة الأفضل للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة “أونلاين”.

الأرصاد تحذر من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضا في درجات الحرارة| فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاض في درجات الحرارة، معدل الإنخفاض مستمر وحتى يوم الإثنين المقبل.

وقالت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي» إن هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يوم الاثنين القادم يشهد سقوط أمطار مع الكتل الهوائية وبالتالي نشعر ببرودة في درجات الحرارة.

أستاذ مناعة: لقاحات كورونا تعطي أجساما مضادة بنسبة 2000%.. فيديو

قال الدكتور محي الشيخ، أستاذ المناعة، إن الحصول علتى اللقاحات تعطي أجسام مضادة وتقوي المناعة، مؤكدا أنه بعد الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح ترفع الأجسام المضادة إلى 2000 %.

وأضاف محي الشيخ، خلال تصريحات لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن اللقاح والعدوى وجهين مختلفين لكورونا، مشيرا إلى أن العدوى هو الصورة الطبيعية لمواجهة الفيروس، بينما اللقاحات، هي من تعمل على تقوية المناعة لمواجهة المرض.



متوفي على قيد الحياة : انا ماشي بشهادة وفاة وحياتي واقفة |فيديو

تناول الإعلامي “شريف عامر” على الهواء مشكلة صدور شهادة وفاة لأحد المواطنين، بالرغم من أنه مازال على قيد الحياة.



وقال طه الإمام الشافعي، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إنه صدر له شهادة وفاة باسمه منذ عام 2019، متابعا:"انا عندى 62 سنة والدولة معتبراني ميت من 3 سنين".

الصحة: مازال هناك 30 % لم يذهبوا لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أخر تطورات تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا.

وأكد حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية بالإعلامية شافكي المنيري، في برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تقدما في نسبة المواطنين المصريين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن هناك أيضا نسبة من الفئات الأولى للقاح لم تحصل عليه.

مدير برنامج حياة كريمة: توفير 96% من الأراضي لتنفيذ مشروعات المبادرة.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج “حياة كريمة”، بوزارة التنمية المحلية، إن إن المشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات في مبادرة حياه كريمة ساهم في نجاحها ، لافتا إلى أن الشباب عنصر رئيسي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في الريف المصري.

وأضاف ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم توفير 96% من الأراضي لتنفيذ مشروعات مبادرة حياه كريمة.

عصام شيحة: تخصيص 2022 عام للمجتمع المدني تقديرا من الدولة للعمل الأهلي.. فيديو

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم تخصيص عام 2022 عام للمجتمع المدني وذلك تقدير من الدولة للعمل الأهلي.

وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي"، أنه يتم العمل على مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية.