الصحة: نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة “أونلاين”.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، إن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية هو الطريقة الأفضل للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة “أونلاين”.

وتابع حسام عبد الغفار، أنه من الضروري الالتزام في الوقت الحالي بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات المعتمدة ، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة .

أعراض اصابتهم خفيفة

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان إلى أن أن 70% من مصابي متحور " أوميكرون " أعراض اصابتهم خفيفة جدا ، أو لا توجد عليهم أعراض .