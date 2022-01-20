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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يطالب محمد صلاح بالظهور في الإعلام المصري.. فيديو

صدى البلد

طالب الإعلامي أحمد شوبير، النجم محمد صلاح قائد ليفربول من الظهور بالإعلام المصري على غرار نجم آخريين.

وقال شوبير عبر برنامجه على “أون تايم سبورتس”: “أتمني أن أري محمد صلاح على شاشات الاعلام المصري عقب المباريات، وأنا اطالب بذلك منذ 2019، وهذا ما يفعله عدد من اللاعبين مثل ساديو ماني”.

وواصل: “للمرة الألف الإعلام المصري له الحق على محمد صلاح”.

كما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج صلاح تعقيبا على أدائه المتواضع في مباراة منتخب مصر أمام السودان والتي أنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1/0.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وسط حملة من الهجوم على الأداء والذي كان من المتوقع له تقديم الأفضل واحراز مزيد من الأهداف، كما علق البعض على اهدار محمد صلاح للفرص.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد،  فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

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